Storm rukt volledig dak van woning, regenwater vernielt inboedel: “Alsof een sprinklerinstallatie werd opengezet” Jef Van Nooten

17 februari 2020

Een hevige rukwind heeft zondagavond tijdens de storm een volledig dak van een woning gerukt in de Zonstraat in Rijkevorsel. De bewoners waren thuis toen het dak plots ging vliegen. Zij moesten met lede ogen aanzien hoe het regenwater zowat de hele inboedel vernielde. "De schade is zeer ernstig. Het leek alsof er een sprinklerinstallatie werd open gezet in de hele woning", zegt Dave De Keyser.

De storm Dennis die zondag over ons land trok, was minder krachtig aangekondigd Ciara die één week eerder ons land teisterde. Toch heeft ook Dennis op enkele plaatsen in onze regio schade aangericht. De grootste schade deed zich waarschijnlijk voor in de Zonstraat in Rijkevorsel. Daar werd de woning van een ouder koppel onbewoonbaar verklaard nadat het dak ging vliegen en het regenwater vrij spel kreeg in de woning.

“Het gebeurde zondagavond rond 18 uur. Wij waren thuis op dat moment”, getuigt de bewoonster van het huis. “Storm Dennis zou minder krachtig worden dan storm Ciara, maar hier in Rijkevorsel waaide het veel harder dan de week voordien. Toch hadden we dit niet zien aankomen. Er ging geen gekraak of andere aanwijzingen aan vooraf. Het dak vloog gewoon van het ene moment op het andere weg en belandde in de voortuin.”

De woon- en andere kamers van het huis veranderden in een mum van tijd in een zwembad. “Het was op dat moment erg hard aan het regenen, met dus heel veel waterschade tot gevolg”, besluit de bewoonster. “We kunnen hier niet blijven wonen. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstellingswerken zullen duren. We weten dus niet wanneer we naar onze woning kunnen terugkeren.”

Overslag

Volgens Dave De Keyser van brandweerzone Taxandria zal dat nog een hele tijd duren. De schade is immers immens. De postoverste van de brandweerpost in Rijkevorsel was zondag als eerste ter plaatse. “Verschillende officieren van wacht hebben zondag rond gereden om de schadegevallen te bekijken en zo prioriteiten te stellen. Toen ik in de Zonstraat aankwam, zag ik meteen dat het zeer ernstig was”, zegt Dave De Keyser. “Het dak was volledig weggewaaid. Het dak bestond uit een roofinglaag op een licht hellend dak. Daar is de wind onder geslagen. Het dak heeft dan een volledige overslag gemaakt naar de voorkant.”

Onder de weggewaaide roofing lagen enkel nog wat houten platen. Die konden geen beschutting bieden tegen de regen die met bakken uit de hemel viel. “De schade was meteen zeer ernstig. Het leek alsof er een sprinklerinstallatie was open gezet in heel de woning. Alle was kletsnat”, vervolgt Dave De Keyser. “We hebben onmiddellijk beslist om zwaar materiaal te laten komen: twee hoogwerkers en een container vol met allerlei stuttings- en dichtingsmiddelen zoals zeilen.”

Zandzakken

Behalve het materiaal werden ook extra brandweermensen opgeroepen naar de Zonstraat. “Want in zo’n omstandigheden is het zeer gevaarlijk om op een dak te klimmen. Door extra mensen te gebruiken, hadden we de situatie beter onder controle. We hebben ook nog extra ploegen laten komen om zandzakken te vullen, om extra ballast te hebben om aan de zeilen te hangen.”

De bewoners hebben de nacht doorgebracht bij familie of vrienden. De gemeente bekijkt of ze een noodwoning nodig hebben.