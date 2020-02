Staalbeton bouwt opvallend nieuw kantoorgebouw Toon Verheijen

20 februari 2020

12u55 0 Rijkevorsel Het bedrijf Staalbeton aan de Oostmalsesteenweg start dit jaar nog met de bouwwerken voor een nieuw kantoorgebouw. Het huidige werd te klein. Het wordt een opvallend gebouw waaronder de vrachtwagens kunnen doorrijden.

Staalbeton maakt deel uit van de Groep Van Roey, een van de bekendste bouwbedrijven in en ver buiten de Kempen. Staalbeton maakt producten op maat voor de bouw. Omdat het bedrijf aan het groeien is, werden de huidige kantoren te klein. “Onze architect is wel creatief te werk moeten gaan omdat de beschikbare ruimte beperkt is”, zegt algemeen directeur Marc De Beuckelaer. “Het nieuwe gebouw komt uiteindelijk tussen twee werkplaatsen. Vrachtwagens zullen onder het gebouw door kunnen rijden. In het nieuwe kantoorgebouw komt ook een binnenpatio met een boom. “

Minder CO²

“We gaven de architect de opdracht om een Bijna Energie Neutraal (BEN) gebouw te ontwerpen waarbij we een KWO-systeem combineren met een koelplafond. Met een koud-warmteopslag (KWO) worden warmte en koude opgeslagen in de bodem. Zo kunnen we het kantoor op een duurzame manier verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Het systeem zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en is bovendien zeer onderhoudsvriendelijk. Bovendien kunnen zo onze CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren. “