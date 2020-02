Sportkampioenen van 2019 in de bloemetjes gezet Toon Verheijen

23 februari 2020

De gemeente heeft haar sportieve helden van 2019 in de bloemetjes gezet. Toon Aerts mocht de titel van Sportman van het jaar in ontvangst nemen. 2019 was een indrukwekkend jaar voor Toon: hij behaalde de Belgische titel in Kruibeke, een bronzen medaille op het WK veldrijden in Bogense en hij werd eindwinnaar van de UCI Wereldbeker Veldrijden. Kaya Hens is verkozen tot tot Sportvrouw van het jaar. Dit jaar kroonde ze zich in het motorcross tot Belgisch Kampioen bij de nieuwelingen MX2, waarbij ze alle 41 ingeschreven jongens achter zich liet.

Sportjongere van het jaar 2019 is Aaron Dockx. Net zoals Toon won hij het Belgisch Kampioenschap veldrijden in Kruibeke, maar dan bij de eerstejaars nieuwelingen. Als tweedejaars nieuweling slaagde hij er in 2019 in om alle veldritten waaraan hij deelnam te winnen. De titel van Sportploeg van het jaar ging naar het koppel Frans (Sus) Loomans en Ann Van Herck. Op respectievelijk 70- en 69-jarige leeftijd wandelden ze te voet naar Compostella, goed voor een tocht van 97 dagen waarin ze 2385 km wisten te overbruggen.