Sportcentrum De Valk wordt triagepunt voor mogelijke coronagevallen Toon Verheijen

18 maart 2020

13u13 4 Rijkevorsel De gemeente gaat samen met de huisartsen vanaf donderdag 19 maart een triagepunt opzetten in Sportcentrum De Valk. De artsen zullen daar een eerste controle doen naar het coronavirus. De bedoeling is wel dat je éérst telefonisch contact opneemt met je huisarts.

De stad Hoogstraten nam eerder deze week al een triagepunt in gebruik in drie containers op de parking van Hoogstraten VV. “In een triagepunt voert de huisarts een eerste onderzoek naar corona uit”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Indien nodig word je doorverwezen naar de spoeddienst van het ziekenhuis. De bedoeling is wel dat je eerst je eigen huisarts telefonisch contacteert als je ziektesymptomen van het coronavirus vertoont (koorts, droge hoest, vermoeidheid, slijm ophoesten). Je huisarts bepaalt vervolgens of je naar het triagepunt in De Valk moet komen. Ga niet naar het triagepunt in De Valk zonder doorverwijzing.”

Regels

Wie naar het triagepunt moet komen, moet zijn identiteitskaart en een klevertje van het ziekenfonds meebrengen. Voor kinderen is dat de Kids-ID en de ISI+ kaart. Ter plaatse moet je de richtlijnen van de parkeerwachter volgen. Die geeft een teken en begeleidt je naar binnen. Eens binnen is het verplicht om je handen te wassen.De onthaalmedewerker brengt je naar de wachtruimte. Als je aan de beurt bent, begeleidt de dokter je naar het kabinet waar vervolgens het onderzoek plaatsvindt.

Hygiënevoorschriften

Voor de zekerheid ook nog eens de algemene hygiëneregels:

• Vermijd lichamelijk contact met anderen. Hou 2 meter afstand.

• Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

• Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.