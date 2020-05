Sluis 1 twee weken afgesloten voor herstellingswerken Toon Verheijen

12 mei 2020

09u34 3 Rijkevorsel De Vlaamse Waterweg laat vanaf maandag 18 mei dringende herstellingswerken uitvoeren aan Sluis 1 in Sint-Jozef-Rijkevorsel.

Door de werken zal het verkeer tijdelijk onderbroken zijn. Zwaar verkeer wordt omgeleid via de N12 Turnhoutsebaan naar Malle en de N14 Hoogstraatsebaan–Oostmalsesteenweg naar Rijkevorsel. Voor andere voertuigen is een lokale omleiding voorzien. Voetgangers en fietsers worden omgeleid langs de voetgangers- en fietsersbrug in Sint-Jozef-Rijkevorsel.