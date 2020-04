Schoonmaak Kempen kan vast personeel aan de slag houden en denkt zelfs aan uitbreiden Toon Verheijen

09 april 2020

15u34 16 Rijkevorsel Terwijl heel wat schoonmaakbedrijven hun personeel (deels) op tijdelijke werkloosheid moeten zetten, is Schoonmaak Kempen erin geslaagd om zijn vaste medewerkers aan het werk te houden. Het jonge bedrijf is ook gestart met een extra afdeling ramenwassen.

Onderneemster Kim Bogaerts stampte zo’n twee jaar geleden Schoonmaak Kempen uit de grond. Het werd een succesverhaal met ondertussen 25 werknemers, van wie de helft vast op de loonlijst staat. Het bedrijf koos er bewust voor om zoveel mogelijk te blijven werken. “Het is een moeilijke periode, maar voor ons was het als team belangrijk te blijven functioneren en vooral onze klanten dezelfde service en kwaliteit te bieden. Het was ons personeel zelf ook dat absoluut wilde blijven werken. Uit een bevraging door een extern bureau scoorden we 9,4 op 10. Wij hebben ook helemaal géén ziekteverzuim.”

Strenge regels

Schoonmaak Kempen richt zich al van bij aanvang op openbare besturen en bedrijven. De werknemers nemen in de coronacrisis nog strengere veiligheidsvoorschriften in acht. “Wanneer social distancing op de werkvloer tijdens de openingsuren niet mogelijk is, dan passen we ons uurrooster aan”, zegt Kim Boogaerts. “Onze mensen werken uitsluitend met handschoenen die heel geregeld vervangen. Ze wassen hun handen, ontsmetten ze met gel, zitten alleen in de auto op weg naar de opdracht. Al het werkmateriaal wordt bovendien nog eens gewassen op 90 graden en het materiaal wordt niet uitgewisseld. Grote machines uiteraard wel, maar die worden eerst helemaal gereinigd en gedesinfecteerd.”

Keukens

Schoonmaken blijft uiteraard de core business voor het bedrijf, maar toch is er een verschuiving in de opdrachten. “We doen regelmatig een volledig onderhoud vaan leegstaande horecapanden”, zegt Kim Bogaerts. “Keuken worden ook volledig gedesinfecteerd met stoomreiniging en speciale producten. We doen nu ook een grote lenteschoonmaak en een complete reiniging buiten van rolluiken, dakgoten, opritten en zonnepanelen zitten ook in het aanbod. Voor de oplevering van lege gebouwen en woningen voor verhuur en verkoop gaat Schoonmaak Kempen vooraf over tot opruiming en complete reiniging.”

Uitbreiden

Kim Bogaerts is blij dat ze haar bedrijf draaiende heeft weten te houden. “Ik wil absoluut de structuur in mijn bedrijf behouden en dat kan als onze vaste medewerkers continu aan de slag blijven. Er is ook een leven na corona en eenmaal de crisis voorbij is, wordt het ongetwijfeld terug alle hens aan dek. We zoeken ook continu naar nieuwe groeimogelijkheden. In januari zijn we nog gestart met Ramenwas Kempen. Voor de nabije toekomst denken we ook aan een afdeling voor het reinigen van voertuigen.”