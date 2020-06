Rijkevorsels bedrijf legt nieuw dak op historische arbeidershuisjes in Antwerpen Toon Verheijen

23 juni 2020

22u52 10 Rijkevorsel Het Rijkevorselse bedrijf Roozenburg is aangesteld om een nieuw dak te leggen op 21 historische arbeidershuisjes in de Neefsteeg in Antwerpen-Noord. Roozenburg heeft een speciale erkenning om bouwkundig erfgoed onder handen te nemen.

De Neefsteeg is een van de pittoreske steegjes in het noorden van Antwerpen. Het steegje werd genoemd naar De Neef, die in 1881 daar 21 huisjes liet bouwen. De huisjes zijn klein, amper 3,5 op 4 meter groot. Ze bestaan uit twee bouwlagen: het gelijkvloers en een verdieping met daarboven doorlopende zadeldaken met dakpannen. Er is telkens ruimte voor één slaapkamer. De historische woningen zijn sinds 2019 officieel bouwkundig erfgoed.

Verrassingen

De huisjes waren dringend aan een nieuw dak toe. De firma Roozenburg uit Rijkevorsel mag die opdracht uitvoeren. “De huisjes zijn 140 jaar oud en dan kan je altijd voor verrassingen komen te staan”, vertelt Doron Oogjen van Roozenburg Group. “Zo bleek bij de afbraak van het eerste woonblok dat bijna al het hout van de dakconstructie volledig verweerd is en sommige balken zelfs gebroken. Dan moeten we snel schakelen en een passende oplossing berekenen, plannen en uitvoeren.”

Drie fases

De werken worden in drie fases uitgevoerd. De zolders aan de binnenkant zijn al aangepakt, waardoor de huisjes weer aan de huidige isolatienormen voldoen. Op het dak komen nu nog keramische dakpannen. Nadien pakt Roozenburg ook alle ramen en buitendeuren aan.

Voor dit omvangrijke project kan het dakrenovatiebedrijf opnieuw rekenen op Van Den Broeck Bouwmaterialen met vestigingen in Lier en Schoten als vaste partner. “Voor ons is dit een bijzonder project, niet alleen door omvang maar vooral ook vanwege de erfgoedwaarde van de huisjes. Wij werken hier met een team van vijf aan. We hebben zelfs een tuinman ingeschakeld om het groen in de straat te snoeien. Met onze tien jaar ervaring in dakrenovatie kunnen we een perfect eindresultaat afleveren”, aldus nog Oogjen.