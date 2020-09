Rijkevorsel wil overleden ereburger Aster Berkhof eren met herneming van openluchttentoonstelling: “Hij heeft heel wat sporen achtergelaten in onze gemeente” Wouter Demuynck

29 september 2020

21u28 0 Rijkevorsel Schrijver Aster Berkhof, geboren en getogen in Rijkevorsel, is op 100-jarige leeftijd overleden. De Kempenaar was jarenlang één van de meest gelezen en uitgeleende auteurs in Vlaanderen en schreef in totaal 101 boeken. In Rijkevorsel liep er afgelopen zomer nog een openluchttentoonstelling naar aanleiding van Berkhofs 100ste verjaardag. Het gemeentebestuur denkt er nu aan om die tentoonstelling tijdelijk te hernemen om Aster Berkhof te eren.

Aster Berkhof, het literaire pseudoniem van Lodewijk Van Den Bergh, werd op 18 juni 1920 geboren in Sint-Jozef Rijkevorsel. Hoewel hij na zijn studies en huwelijk met televisiepresentatrice Nora Steyaert, die dit voorjaar overleed, zijn geboortedorp verliet en in Asse ging wonen, bleef hij steeds verknocht aan ‘zijn’ Sint-Jozef.

In oktober 2004 kreeg hij de titel van ereburger van Rijkevorsel en van 2008 tot 2018 huisvestte het Aster Berkhofmuseum het indrukwekkende oeuvre van de veelzijdige auteur, die maar liefst 101 boeken op zijn naam heeft staan. Nadat het museum de deuren moest sluiten, werd zijn archief geschonken aan het Letterenhuis. Zijn bekendste werk is wellicht ‘Veel Geluk, Professor’, dat onder meer werd herwerkt tot een musical en een tv-reeks.

Uitstraling

In Rijkevorsel reageren ze, ondanks de gezegende leeftijd van Aster Berkhof, geschrokken op het nieuws. “We hebben nog maar pas zijn 100ste verjaardag gevierd en nu is hij overleden. Aster was een grote schrijver, vroeger was hij de meest uitgeleende auteur in de bibliotheek in heel Vlaanderen. In zijn 101 boeken verwijst hij verschillende keren naar zijn geboortedorp en zijn jeugd in Sint-Jozef Rijkevorsel. Qua literatuur had hij een enorme uitstraling voor de gemeente en voor heel Vlaanderen”, zegt schepen van Cultuur Karl Geens (N-VA).

“In Rijkevorsel heeft hij heel wat sporen nagelaten. Er zijn nog steeds mensen van zijn generatie die nog met veel plezier terugdenken aan de tijd dat ze samen met hem in de fanfare speelden in Sint-Jozef en na het muziek spelen op café gingen. Aster Berkhof leeft dus nog steeds in Rijkevorsel.”

Aster Berkhof verbleef al enkele jaren in een woonzorgcentrum in Brasschaat. Op de viering van zijn 100ste verjaardag daar was ook burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) aanwezig. “In de periode van zijn ereburgerschap heb ik hem kort ontmoet. Verschillende keren later hebben de burgemeester en ik van hem brieven ontvangen, waarin hij telkens liet weten hoe blij hij was met het ereburgerschap en dat men in Rijkevorsel nog aan hem dacht.”

Openluchttentoonstelling hernemen

Hoogstwaarschijnlijk zal de gemeente een rouwregister openen voor de overleden auteur. Afgelopen zomer, van 15 juni tot en met 31 augustus, liep er nog een openluchttentoonstelling naar aanleiding van Berkhofs 100ste verjaardag. Bezoekers kregen een uniek overzicht van zijn oeuvre, gebaseerd op de originele stukken uit het Aster Berkhofmuseum en klank- en beeldfragmenten van de VRT. Het gemeentebestuur denkt er nu aan om die tentoonstelling tijdelijk te hernemen.

“We gaan daarvoor wel de nodige contacten moeten leggen, want de rechten behoren tot de VRT en de familie. Mogelijk hernemen we het in een beperkte opstelling rond de kerk. Dat moeten we nog bekijken, maar we gaan er zeker terug iets mee doen.”