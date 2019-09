Rijkevorsel viert 75 jaar Bevrijding met ‘Camp Plumbridge’ in Sint-Jozef en bevrijdingsbal in de spiegeltent Toon Verheijen

20 september 2019

12u05 1 Rijkevorsel De leden van de vzw Spearhead organiseren dit weekend ‘Camp Plumbridge’ op de grond naast het voetbalterrein van FC Sint-Jozef SK. Er staan ook een colonne met militaire voertuigen, een bevrijdingspal en een herdenkingsplechtigheid op het programma.

Eind september 1944, na meer dan 4,5 jaar nazi-bezetting, werden de Kempense kanalen gebruikt als verdedigingslinie door de Duitse ‘Wehrmacht’. Tijdens de nacht van 24 op 25 september 1944 stak de Britse 146ste Infanterie Brigade van de 49ste Infanterie Divisie echter het kanaal over bij Sas 1 en brak door de vijandelijke posities. Alle andere pogingen faalden, maar bij Sint-Jozef draaide het uit op een succes. Het gros van de 49ste divisie en de tanks van de Canadese Sherbrooke Fusiliers volgden snel in hun voetsporen om het kleine bruggenhoofd te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Drie dagen lang werd er rond Rijkevorsel verschrikkelijk hard gevochten omdat de Duitsers kost wat kost de ‘Polar Bears’ terug over het kanaal wilden hebben, maar ze hielden stand. Vanaf 28 september werd het bruggenhoofd veelvuldig gebruikt voor de bevrijding van de omliggende gemeenten. Het werd echter een tijdrovende en moordende onderneming. Pas op 23 oktober 1944, na bijna een volle maand in de frontlijn, konden ook de noordelijke gehuchten van Rijkevorsel hun bevrijders verwelkomen.

De tenten en de voertuigen kunnen vanaf zaterdag 10 uur bezocht worden. Vanaf 13.30 uur organiseert de vzw Spearhead ook een rondrit door Rijkevorsel met de militaire voertuigen. Om 18 uur volgt er dan een echte bevrijdingsrondrit met onder meer een show aan de spiegeltent in de Klaterstraat. Ook op zondag is het kamp vanaf 10 uur te bezoeken. Om 14 uur staat de jaarlijkse herdenkingsceremonie aan het Plumbridge monument ingepland. Ook dit jaar zullen er enkele historische vliegtuigen overvliegen.

Kamp Plumbrigde is niet de enige activiteit. Op zaterdag 21 september is er ook een wandeling ‘in het spoor van de bevrijders’ en ’s avonds volgt er in de spiegeltent van KLessens een bevrijdingsbal met beauty corner, Decap orgel, optreden The Army Stars en een dj. Op 19 oktober volgt er nog een daguitstap naar Arnhem.