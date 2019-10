Rijkevorsel maakt van 23/10 eigen feestdag én vereeuwigt postcode in kunstwerk op rotonde Toon Verheijen

16 oktober 2019

16u47 0 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel wil haar postcode nog meer in de armen sluiten. Op de rotonde in het centrum is de postcode vereeuwigd in een stalen kunstwerk en 23 oktober (23/10) zal voortaan ook de Rijkevorselse feestdag worden.

Vergeet de Vlaamse of de Belgische feestdag. Voortaan zal er in Rijkevorsel maar één dag als een echte feestdag aanzien worden en dat is 23 oktober - al zal daar geen vakantiedag aan gekoppeld worden. “De cijfercombinatie van de postcode gebruiken we ondertussen al een tijdje als titel van ons informatieblad”, zegt schepen Karl Geens (N-VA). “Maar onze jeugd gebruikt het bijvoorbeeld ook als ze naar festivals gaan om kenbaar te maken vanwaar ze komen. Daarom dachten we : laat ons die vier cijfers ook eens vereeuwigen in het straatbeeld én er een jaarlijkse feestdag van maken (lacht).”

Drie plaatsen

Op drie plaatsen op de rotonde in het centrum prijkt voortaan de cijfercombinatie 2310 in cortenstaal. Kom je vanuit de Hoogstraatsesteenweg, de Sint-Lenaartstesteenweg of vanuit het Dorp dan kun je er niet naast kijken: op elke hoek staat de 2310. De 2310-structuren in cortenstaal zijn 2,5 meter breed, 1 meter hoog en wegen elk maar liefst 350 kg. Ze vallen meteen op, maar zijn ook niet te groot, zodat het zicht op de rotonde gewaarborgd blijft. De constructies werden uitgewerkt door D&P Inox uit Rijkevorsel zelf.

“We gaan de kunstwerken officieel inhuldigen op 23 oktober om 18 uur. Dat zal meteen de start zijn voor onze eigen Rijkevorselse feestdag. Naast de inhuldiging om 18 uur organiseert de Heemkundige Kring van Rijkevorsel om 20.00 uur de boeiende lezing ‘Wat je nog niet wist over de geschiedenis van Rijkevorsel’. Er worden immers nog steeds halve waarheden of zelfs onwaarheden verteld over het oude Vorsel.”

Meer info over de 2310-dag vind je op de website van het lokaal bestuur: www.rijkevorsel.be/23oktober.