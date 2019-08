Rijkevorsel leeft al 25 jaar door Rijkevorsel Leeft: “Leven in de brouwerij, daar is het ons om te doen” Toon Verheijen

21 augustus 2019

21u59 0 Rijkevorsel Heel Rijkevorsel maakt zich weer op voor enkele dagen kermisplezier, maar voor de mannen van Rijkevorsel Leeft is het dit jaar een speciale editie. De vriendenclub bestaat 25 jaar en heeft er voor gezorgd dat er regelmatig leven in de brouwerij is door regelmatig wielerkoersen te organiseren, een oldtimertreffen, een kaartprijskamp een openluchtconcert. “En we hopen nog lang te kunnen blijven verder doen”, lacht de hele bende.

We schrijven midden jaren ’90. Twee vrienden wilden het leven in Rijkevorsel nieuw leven inblazen. Ondertussen is de bende uitgegroeid tot achttien kameraden die sportieve maar ook culturele en sociale projecten organiseren. “Onze eerste wedstrijd was op een zaterdagmiddag tijdens de kermis”, vertellen Jack Jacobs en Dirk Holemans. “Niemand minder dan Leontien Van Moorsel was toen de winnares van de koers. Gert Dockx deed dat nog eens over bij de nieuwelingen. Maar ondertussen hebben we tijdens het kermisweekend niet alleen een proloog, maar ook een nieuwelingenkoers én een koers voor wielertoeristen.”

Uitbreiden

Maar van het ene kwam het andere. Ondertussen organiseert Rijkevorsel Leeft ook nog een stratenloop (eind juni), organiseerde het enkele jaren een marathon met een meer dan internationaal deelnemersveld van Ieren, Fransen, Canadezen, Japanners en Marokkanen. Ze organiseren ook Kiosk Herleeft, een oldtimerevent in september en een kaartprijskamp in november. Ook in Sint-Jozef-Rijkevorsel hebben ze de kermis nieuw leven ingeblazen door er een koers te organiseren. “Ooit hebben we zelfs Gert Verhulst van Studio 100 gehad die hier het startschot is komen geven van een koers”, vertellen de organisatoren. “Ach, we doen het gewoon graag. We zijn ook trots op het feit dat dankzij iemand van ons jaren geleden al de beslissing werd geforceerd om tijdens de kermisdagen het centrum van Rijkevorsel af te sluiten ondanks dat het een doorgangsweg is. Het is de veiligheid alleen maar ten goede gekomen. Hoe lang we nog blijven verder gaan ? Zolang we kunnen zeker en hopelijk komt er wat jong volk bij.”

Maatregelen

Het afsluiten van het centrum start al op donderdagavond om 20 uur want dan worden de tenten en de podia opgebouwd. Dit gedeelte strekt zich uit van het kruispunt Dorp en Hoek tot het kruispunt Oostmalsesteenweg en Lozenhofstraat. Hetzelfde geldt voor het gedeelte ter hoogte van de kruispunten Dorp-Doelenpad en Dorp-Bochtenstraat. Op vrijdag 24 augustus om 2.00 uur wordt het gedeelte opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het dorpscentrum wordt volledig afgesloten voor alle verkeer op vrijdag 23 augustus vanaf 17 uur tot en met dinsdag 27 augustus om middernacht. De rotonde blijft gedurende deze periode toegankelijk. Het dorpscentrum wordt afgesloten ook op uren wanneer er geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum.

De openbare verlichting in het centrum zal van vrijdagavond tot en met woensdagochtend blijven branden. Het betreft de straatlampen in Dorp, Bavelstraat, Doelenpad, Borgerhoutstraat, Emiel Van Roeystraat en Prinsenpad (gedeelte Dorp tot Emiel Van Roeystraat). Rijkevorsel kermis wordt ook in 2019 ingezet met een proloog voor wielertoeristen op vrijdag 23 augustus. De proloog start dit jaar om 18.30 uur op Hoek en loopt via Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg, Verbindingsstraat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg en terug naar Hoek.