Rijkevorsel gaat voor gezonde gemeente (en krijgt hulp van Warme William) Toon Verheijen

20 augustus 2019

17u18 0 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel engageert zich om deel te nemen aan het project Warme Steden en Gemeenten. Ze wil vooral werk maken van een stevig gezondheidsbeleid in de gemeente. Mascotte van de campagne is Warme William.

“Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen. Mensen maken bewuste keuzes om gezonder te gaan leven en zijn bekommerd om hun leefomgeving”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Daarom hebben we nu een gezondheidscharter ondertekend. Met dit charter engageert het lokaal bestuur van Rijkevorsel zich om, in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen, gezondheidspromotie en ziektepreventie op te nemen in de meerjarenplanning. Dit kan onder meer door meer bekendheid te geven aan bestaande gezondheidsinitiatieven rond borstkankerscreening, drugs- en alcoholpreventie, valpreventie en door nieuwe initiatieven te lanceren rond geestelijke gezondheid, gezonde voeding, gezond bewegen.”

Gezondheidsenquête

Binnenkort wordt er in samenwerking met LOGO Kempen en Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, een gezondheidsenquête georganiseerd. Het doel van deze enquête is om de gezondheid van onze inwoners te evalueren en om de voornaamste gezondheidsproblemen en leefgewoonten te leren kennen. “De actie ‘fruit op het werk’ is de eerste actie die kadert binnen het gezondheidscharter. Onder het motto ‘een gezonde geest kan alleen in een gezond lichaam’ trakteert het lokaal bestuur de werknemers tweewekelijks op vers seizoensgebonden fruit.”

Acht pijlers

De gemeente gaat ook alle verenigingen samenbrengen die werken rond kinderen en jongeren en hun mentale gezondheid en wil daar ook een beleid rond uitstippelen. “We richten ons op acht pijlers”, zegt Dorien Cuylaerts. “We gaan onder meer aandacht besteden aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren. We gaan ook een warme opvoeding aanmoedigen , zorgen dat kinderen gemakkelijk hun weg vinden naar hulpverlening en de jongeren en kinderen effectief betrekken bij het beleid.”

De gemeente krijgt daarvoor steun van Logo Kempen, ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven. Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel. Meer info: www.warmewilliam.be