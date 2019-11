Politie waarschuwt voor meisje en oude vrouw die op verkenning komen voor latere diefstal Toon Verheijen

18 november 2019

16u12 12 Rijkevorsel De politiezone Noorderkempen waarschuwt iedereen voor onbekende personen die meestal overdag de woning vreemde vragen stellen en dan weer vertrekken. Mogelijk gaat het om inbrekersbende die zo op prospectie gaat. Afgelopen weekend was er zo’n melding vanuit Merksplas waarbij een minderjarig kind was binnengekomen.

Her en der verschijnen al berichten op sociale media waarbij personen de woning binnenkomen. Dat was onder meer het geval dit weekend bij een ouder koppel dat op de Steenweg op Turnhout was langsgegaan. Het kind, vermoedelijk amper 12 jaar oud, was binnengekomen en zei dat ze het koud had. Ze wandelde dan door het huis en stelde allerlei vragen zoals of ze geld in huis hadden, met hoeveel ze er woonden of wanneer ze in bad of een douche namen. Uiteindelijk kregen de bewoners de minderjarige buiten. Ze zagen nog net hoe ze een beetje verderop in een wagen met Duitse nummerplaat stapte.

Prospectie

Volgens de politie gaat het de ene keer inderdaad om een jong meisje en soms om een oudere dame. De politie heeft voorlopig nog geen meldingen gekregen van diefstallen of inbraken. “Maar het is wel een gekende techniek om op een later tijdstip in te breken of diefstallen te plegen of alleszins toch om zicht te krijgen op de bezittingen van bewoners.” De politie doet een oproep om zeker geen vreemden binnen te laten en wanneer er verdachte personen aanbellen zeker te letten op details zoals de kledij, met welk voertuig ze rijden en liefst ook de nummerplaat.