Oude Sint-Lenaartsepad wordt heraangelegd Toon Verheijen

24 september 2019

Een aannemer start op 1 oktober met de heraanleg van het Oude Sint-Lenaartsepad naast het gemeentehuis. De bestaande verharding wordt volledig opgebroken net als de riolering. In de plaats komt een gloednieuwe gescheiden riolering en daarna wordt het pad opnieuw aangelegd met kasseien. Het pad zal tijdens de werken niet gebruikt kunnen worden. Voetgangers kunnen nog steeds de verbinding maken tussen Molenstraat en Banmolenweg via de andere kant van het gemeentehuis, langs het klooster. Fietsers kunnen dit ook maar moeten dan wel afstappen. De werken zullen een kleine twee maanden in beslag nemen.