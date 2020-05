Opvallend sluikstort in Rijkevorsel: meer dan honderd pampers gedumpt in gracht Toon Verheijen

17 mei 2020

11u26 0

Op sociale media is grote verontwaardiging ontstaan over een sluikstort dat aangetroffen werd aan de Kleiweg in Rijkevorsel. In de gracht lagen daar tientallen en waarschijnlijk meer dan honderd gebruikte kinderpampers. De milieudienst is ondertussen op de hoogte gebracht en de gemeente zou het sluikstort komen opruimen. Wie de pampers heeft gedumpt is niet duidelijk.