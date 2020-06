Opnieuw 20 jaar cel voor aanslag op kippenboer Patrick Lefelon

10 juni 2020

17u07 0 Rijkevorsel De twee Nederlanders die op 6 april 2017 kippenboer Nick Leemans uit Rijkevorsel onder vuur hebben genomen, krijgen ook in beroep 20 jaar celstraf. Hun chauffeur komt weg met 12 jaar cel. Leemans kwam zelf naar het Antwerpse hof van beroep om naar de uitspraak te luisteren.

Volgens het hof van beroep zijn er geen redenen om te twijfelen aan de schuld van John L. (38) uit Breda en zijn mededader Khalid B. (43) uit Oosterhout. Hun chauffeur Willem S. uit Etten-Leur had destijds bekend dat hij het tweetal naar Rijkevorsel had gereden. Khalid B. werd door chauffeur Willem S. tot twee keer toe op foto herkend. De chauffeur durfde naderhand niet meer naar de rechtbank te komen uit schrik voor represailles van Khalid B. en zijn familie.

Bivakmuts

John L. beweerde dat hij nooit in Rijkevorsel was geweest. Ook chauffeur Willem S. zei niet te weten wie de tweede schutter zou zijn geweest. De politie kwam John L. op het spoor omdat Nick Leemans de bivakmuts van een van de daders kon afrukken. Daarin vond de politie het DNA van John L. terug. De man beweerde dat hij de muts had teruggegeven aan motorbende No Surrender toen die hem in 2016 aan de deur had gezet.

Dat argument maakt geen indruk op het hof van beroep. Alle daders krijgen dus dezelfde straf als in eerste aanleg in Turnhout.

Advocaat Xavier Potvin die Nick Leemans en zijn gezin bijstond reageert: “Voor mijn cliënt is dat een grote geruststelling. Hij heeft nooit begrepen waarom die twee schutters het op hem hadden gemunt. Het enige wat hij kan bedenken is dat de schutters zich van adres of van persoon hebben vergist.”

Een zucht van opluchting bij de slachtoffers, een blik vol woede en frustratie bij John L. (38) uit Breda en Khalid B. (43) uit Oosterhout. Zij hoorden hoe de rechtbank in Turnhout hen tot de maximumstraf van 20 jaar veroordeelde voor moordpoging op kippenboer Nick Leemans. Ze hadden nochtans allebei onschuldig gepleit.

‘Geklikt’

De derde beklaagde, Willem S. (49) uit Etten-Leur, kwam niet zelf naar zijn vonnis luisteren. Uit schrik voor lijf en leden. Hij fungeerde als chauffeur bij de moordpoging. Het levert hem niet alleen 12 jaar celstraf op, maar omdat hij ‘geklikt’ heeft ook de woede van Khalid B. Het is door de verklaringen van de chauffeur dat de politie bij B. is terechtgekomen. Na het proces twee weken geleden wilde Khalid B. wraak. Hij probeerde S. te lijf te gaan in de gangen van het gerechtsgebouw. Willem S. koos er daarom voor om dit keer niet naar het gerechtsgebouw af te zakken.