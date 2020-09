Ooms Woonrealisaties bouwt nieuwe toonzaal en kantoorruimte: “Uitbreiding nodig om verder te groeien” Toon Verheijen

07 september 2020

Rijkevorsel Ooms Woonrealisaties is gestart met de bouwwerkzaamheden voor een gloednieuwe en moderne toonzaal en kantoren. Het gebouw verrijst naast de 'villa' langs de Oostmalsesteenweg die nu dienst doet als kantoorruimte. "In de nieuwe toonzaal zullen we nog duidelijker kunnen maken dat we ook gespecialiseerd zijn in interieurinrichting", zegt bestuurder Christ Schalk

Ooms is al 65 jaar een begrip in de Kempen als het op bouwen aankomt. Het bedrijf startte ooit als een eenmanszaak, maar telt ondertussen zo’n 130 werknemers en nog altijd is het bedrijf op zoek naar extra metsers en een calculator. Na de naamsverandering vorig jaar in Ooms Woonrealisaties, is er nu de volgende grote stap voor het bedrijf. Naast de alom gekende villa is een gigantische bouwput uitgegraven. “Daar komt onze gloednieuwe toonzaal en kantoorruimte”, zegt Christ Schalk van Ooms Woonrealisaties. “Die nieuwbouw was nodig om de groei die we als bedrijf willen verderzetten te ondersteunen. Nu hebben we achter onze villa maar een beperkte oppervlakte waar we kunnen laten zien wat we allemaal doen. In de nieuwbouw zullen we veel meer ruimte hebben. Ooms is al lang niet meer het bedrijf dat alleen maar klassieke woningbouw doet. De laatste jaren is het zich meer en meer ook gaan toespitsen op totaalprojecten. Keukens, badkamers, trappen: ook dat doen we allemaal.”

Oplevering in 2021

Het nieuwe gebouw moet klaar zijn tegen einde 2021. “Door een deel van de bouw - zoals stukjes metselwerk - zelf te doen, betrekken we ons eigen personeel ook weer wat meer bij de groei van het bedrijf”, zegt Christ. Hij ziet trouwens ook nog andere voordelen van het nieuwe en grotere gebouw. “Het voordeel zal ook zijn dat we meer ruimtes zullen hebben voor onze verkopers waar ze rustig met de klanten kunnen overleggen.”

Grote projecten

Naast de klassieke woningbouw en de interieurafdeling, mikt Ooms tegenwoordig ook meer en meer op grotere projecten. Zo is er recent gestart met de eerste fase van project Karamel in Essen en de bouw van de 23 appartementen voor De Poort van Vosselaar. In de Lessiusstraat in Brecht bouwde Ooms recent ook nog een complex van 33 appartementen. Wat betreft het orderboek heeft Ooms overigens zeker niet te klagen. “Dat zit – ondanks corona – nog altijd goed vol”, zegt Christ.

