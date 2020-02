Onthaalmoeder (45) vrijgesproken voor slagen en verwondingen aan baby van 7 maanden Rechtbank ziet onvoldoende bewijs Toon Verheijen

25 februari 2020

10u58 12 Rijkevorsel Een 45-jarige onthaalmoeder uit Rijkevorsel is dinsdag vrijgesproken voor het toebrengen van Het kind zou er het shakenbabysyndroom door opgelopen hebben. De vrouw riskeerde een jaar cel, maar is door de rechtbank vrijgesproken op grond van twijfel. Een 45-jarige onthaalmoeder uit Rijkevorsel is dinsdag vrijgesproken voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een baby van zeven maanden oud.

De onthaalmoeder moest zich een maand geleden voor de rechtbank verantwoorden omdat ze, volgens het parket en ook de ouders van de baby, op 10 november 2015 de toen 7 maanden oude baby door elkaar geschud zou hebben. De ouders hadden die dag het kind ’s morgens afgezet bij de onthaalmoeder, maar later in de voormiddag werd de baby opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding en een netvliesbloeding, de symptomen van het shakenbabysyndroom.

Leugendetector

De rechtbank is uiteindelijk van oordeel dat er niet voldoende bewijzen zijn en spreekt de beklaagde vrij. De deskundige die het kind tot twee keer toe onderzocht, een keer in 2016 en een keer in 2017, sprak telkens van een meer dan waarschijnlijke niet-accidentele oorzaak. Maar tegelijkertijd kon de deskundige niet het exacte tijdstip bepalen waarop de bloedingen zouden zijn ontstaan. De deskundige kon daardoor ook niet zeggen of de verwondingen eventueel al niet veroorzaakt waren voor de periode waarop de baby bij de onthaalmoeder was en daardoor is er volgens de rechtbank twijfel. Nog volgens de rechtbank neemt de test van de leugendetector die twijfel niet weg.

Opluchting

“Dit was wat wij vroegen en we zijn enorm opgelucht”, zegt meester Karen Verhuizen. “Er was inderdaad de test met de leugendetector, maar die kan alleen dienen als ondersteunend bewijs. “Een polygraaftest heeft altijd een foutenmarge en de test is pas drie jaar na datum afgenomen. Voor de rest waren er in het dossier geen feiten die de beschuldigingen zouden staven. Mijn cliënte heeft door het onderzoek wel enorme schade opgelopen. Dat is nog moeilijk recht te zetten. Dat kwaad is al geschied. Maar het belangrijkste is dat ze nog altijd een onberispelijke staat van dienst heeft.”

Kaakslag

De ouders van het kindje zelf reageerden vol ongeloof en wilden niet reageren. “Ze zijn verrast”, zegt meester Andy Boermans. “Voor hen komt dit aan als een kaakslag. We zullen nu rustig de argumenten van de rechter bekijken en dan eventueel beslissen om in beroep te gaan.”