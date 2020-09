Onderwijscheques voor kansarme gezinnen Toon Verheijen

10 september 2020



De gemeente Rijkevorsel voorziet dit schooljaar onderwijscheques voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben om rond te komen. Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of een attest leefloon van het OCMW bezitten, ontvangen de onderwijscheques per post. Zij hoeven daarvoor geen aanvraag te doen. Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van 10 euro toegekend. De bedoeling is dat daarmee de facturen van de school worden betaald.

De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas werken actief mee aan het project met daarnaast ook een aantal scholen buiten Rijkevorsel die wel kinderen uit Rijkevorsel op de school hebben.