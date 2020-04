Ondernemend Rijkevorsel voorziet leden van startvoorraad mondmaskers Toon Verheijen

25 april 2020

Het bestuur van Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef wil de aangesloten leden helpen bij een veilige opstart in mei. “Ten laatste begin mei zal elk lid van Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef een startvoorraad van herbruikbare mondmaskers ontvangen”, zegt Bie Walbers. “We zijn blij dat we we kunnen opstarten, maar uiteraard zullen de regels van ‘social distancing’ en andere maatregelen nog een tijdje van kracht zijn. Wij wensen alle ondernemers alvast heel veel succes, positieve moed, een welgemeende schouderklop en vooral een goede gezondheid toe.”