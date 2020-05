Ondanks verbod op Poortje Pik toch spullen verzameld op rotonde: “Geen woorden voor” Toon Verheijen

01 mei 2020

08u54 4 Rijkevorsel Het gemeentebestuur van Rijkevorsel had Het gemeentebestuur van Rijkevorsel had een absoluut verbod opgelegd voor Poortje Pik in het kader van de coronamaatregelen. In vergelijking met vorig jaar stonden er amper spullen, maar toch werden enkele terrasstoelen, tafeltjes, bloempotten en een gele container op de rotonde gezet. Burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) is duidelijk. “Wie zich niet aan de regels heeft gehouden, moet zich schamen. Ik heb hier geen woorden voor. We gaan de camerabeelden bekijken en bij identificatie volgt een boete.”



Poortje Pik was jarenlang een traditie in Baarle-Hertog, Weelde en in Rijkevorsel, maar enkel in Rijkevorsel hielden ze het folklore-evenement de laatste jaren nog in stand. In de andere gemeenten was het immers een aantal keer flink uit de hand gelopen. Het is een traditie waarbij bewoners elkaar alert maken dat ze geen spullen mogen laten rondslingeren. En die worden dan ’s nachts meegenomen uit voortuinen en verzameld op het dorpsplein. Dat leverde soms nogal bizarre voorwerpen op zoals een Dixi-toilet, grote haspels , aanhangwagens, verkeersborden en kabouters.

Omdat de strenge coronamaatregelen nog altijd van kracht zijn, had burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) voor dit jaar een absoluut verbod uitgevaardigd. “We zijn blij dat het al bij al goed is nageleefd want het is echt wel een opmerkelijk verschil ten opzichte van vorig jaar. De overgrote meerderheid heeft zich dus aan de regels gehouden. Voor diegenen die dat niet gedaan hebben, heb ik eigenlijk geen woorden voor. We raden mensen die iets missen wel aan sowieso aangifte te doen. We gaan ook de camerabeelden uitlezen van vannacht. Als we mensen kunnen identificeren, dan zullen we daar een gepast gevolg aan geven.” De mensen die zich niet aan de regels hebben gehouden riskeren een boete van 250 euro.