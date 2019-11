Nieuwe voorrangsregeling Sluis 1 nog tot zomer 2020 van kracht Toon Verheijen

21 november 2019

20u09 0 Rijkevorsel De gewijzigde voorrangsregeling aan de brug van Sluis 1 in Sint-Jozef-Rijkevorsel wordt nog verder gezet tot 1 juni 2020.

Afgelopen zomer werd de voorrangsregeling gewijzigd door de werken aan de Vlimmersebaan. Het verkeer komende van de Vlimmersebaan richting Stevennekens had sindsdien voorrang op het verkeer komende van Stevennekens richting Vlimmersebaan. “Naar aanleiding van de gewijzigde voorrangsregel ontving het lokaal bestuur zowel positieve als negatieve reacties van inwoners”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “ We willen nu de pro’s en contra’s van de wijziging verder onderzoeken en daarom verlengen we de huidige proefopstelling tot 1 juni 2020. Na een grondige evaluatie zal het bestuur vervolgens een definitieve beslissing nemen over het wel of niet behouden van de gewijzigde voorrangsregeling.”