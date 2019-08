Nieuwe openingsuren voor gemeentelijke diensten Toon Verheijen

19 augustus 2019

12u42 0 Rijkevorsel Het gemeentebestuur gaat vanaf maandag 2 september de openingsuren van de administratieve diensten, de sociale dienst van het OCMW en de Leo PLeyserbibliotheek allemaal gelijkstellen. Voortaan zullen die ook op woensdagnamiddag geopend zijn.

“We voeren de wijziging vooral door om meer duidelijkheid te scheppen en voor een betere dienstverlening te zorgen”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Tot nu hebben die allemaal verschillende openingsuren en dat is niet echt duidelijk. De voornaamste wijziging is de opening op woensdagnamiddag van 13 tot 15.30 uur. Die komt in de plaats van de opening op maandagnamiddag. We hadden gemerkt dat het aantal bezoekers dan nogal beperkt was. We vermoeden dat het verschuiven naar woensdag toch iets meer bezoekers zal aantrekken. Op maandagavond kun je uiteraard nog steeds terecht bij de diensten en dit vanaf 15.30 uur tot 19.30 uur.” Voor de rest zijn de diensten altijd open elke dag van 9 tot 12 uur, behalve in het weekend uiteraard.

De sociale dienst van het OCMW blijft buiten de openingsuren werken op afspraak. Sommige vragen of problemen nemen immers wat meer tijd in beslag. In het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef houdt de sociale dienst spreekuur op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur.

De openingsuren van het recyclagepark, de buitenschoolse kinderopvang, de Leo Pleysierbibliotheek en de Aster Berkhofbibliotheek blijven ongewijzigd. De telefonische bereikbaarheid van de administratieve diensten loopt gelijk met de openingsuren.