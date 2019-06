Nieuwe cadeaubox bevat ‘Veusselse verwennerijen’ Jef Van Nooten

24 juni 2019

13u52 0 Rijkevorsel Het gemeentebestuur van Rijkevorsel heeft een nieuwe cadeaubox gelanceerd: Veusselse Verwennerij. De geschenkenbos werd voor het eerst uitgedeeld tijdens de onthaaldag voor nieuwe inwoners.



‘Veusselse Verwennerij’ is een doos vol overheerlijke Rijkevorselse streekproducten. Een ideaal geschenk om een naaste, een collega, een vriend of vriendin op een originele manier te verwennen”, zegt schepen van Lokale Economie Nathalie Cuylaerts. “De primeur was voor de 90 nieuwe inwoners die aanwezig waren op de jaarlijkse onthaaldag. Zij mochten per gezin een box mee naar huis nemen.”

Op de buitenkant van de doos staan foto’s van Rijkevorselse monumenten. “De eigentijdse vormgeving geeft bovendien al twee streekproducten prijs: een likeurglas van een Veusseltje en een bierglas van Het Schapenhof”, aldus nog Cuylaerts. “Eénmaal je de doos aan de bovenkant opent, komen alle Veusselse verwennerijen tevoorschijn. Naast een mini-fles Veusseltje en een flesje Schapenhofke (blond bier), tref je ook andere smaakvolle streekproducten aan, zoals de cementzakjes van Bakkerij Adams-Adriaensen en een potje honing van Bijencentrum De Raam. Daarnaast is er ook plaats voor het kookboek ‘Rijkevorselse Recepten’, een pakje zaadmengsel voor éénjarige snijbloemen en een groentenzakje met het logo van Rijkevorsel op dat je kunt gebruiken bij het winkelen.”

De cadeaubox is voor 25 euro te koop aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.