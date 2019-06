Moordpoging op kippenboer blijft mysterie: schutters riskeren 20 jaar cel Jef Van Nooten

05 juni 2019

14u12 0 Rijkevorsel Ruim twee jaar nadat kippenboer Nick Leemans door twee gangsters onder vuur werd genomen op zijn erf aan Gammel in Rijkevorsel is het motief voor de mislukte liquidatie nog altijd onduidelijk. Drie Nederlanders stonden woensdag terecht voor de mysterieuze moordpoging. Ze riskeren effectieve gevangenisstraffen tot 20 jaar.

Kippenboer Nick Leemans wilde op 6 april 2017 om 22 uur ‘s avonds enkele bestelbonnen uit zijn wagen halen. Buiten op het erf werd hij verrast door twee gewapende gangsters met een bivakmuts. “Ze zijn meteen beginnen vuren. Zonder één woord te zeggen. Het slachtoffer is op vier plaatsen getroffen en raakte levensgevaarlijk gewond”, schetst openbaar aanklager Peter Vanderflaes de moordpoging. “Het was een zuivere poging tot liquidatie, typisch voor mensen die zich in een zwaar criminele milieu bevinden.”

Ondanks de vier kogels die Nick Leemans moest incasseren, ging hij de schutters te lijf. Hij slaagde er in de bivakmuts van één van de schutters te bemachtigen. Het DNA dat in de bivakmuts werd aangetroffen, kon tijdens het onderzoek gelinkt worden aan John L. (38) uit Breda. De auto waarmee de schutters wegvluchtten, bracht de speurders bij Willem S. (49) uit Etten-Leur. Hij bekende dat hij achter het stuur van de vluchtauto zat, en duidde Khalid B. (43) uit Oosterhout aan als één van de twee schutters. De aanklager vorderde 20 jaar cel tegen de vermoedelijke schutters. Hun chauffeur riskeert een gevangenisstraf van 12 jaar.

Twee jaar na de moordpoging is het nog altijd een groot raadsel waarom de schutters Nick Leemans uit de weg wilden ruimen. Aanvankelijk werd de kippenboer zelf verdacht van betrokkenheid met criminele activiteiten. “Omdat de werkwijze op een afrekening tussen zware criminelen lijkt”, zegt aanklager Vanderflaes. “Maar ondanks uitgebreid onderzoek is er finaal niet de minste aanwijzing dat Leemans of zijn echtgenote betrokken zijn bij criminele activiteiten. Een hypothese waar we nu sterk rekening houden, is dat de daders zich vergist hebben van slachtoffer. Dat ze eigenlijk iemand anders op het oog hadden.”

Dat het motief van de daders een vraagteken blijft, maakt het verwerkingsproces extra moeilijk voor het slachtoffer. Ook omdat hij in zijn dorp nog altijd scheef bekeken wordt. Omdat veel mensen blijven denken dat de schutters daar wel met een bepaalde reden waren. “Mijn kippenbedrijf is mijn grote passie. Ik sta bij niemand in het krijt en ik ben nooit in contact gekomen met het drugsmilieu. Ik ben geen Aspe en spijtig genoeg kent dit geen goed einde zoals op televisie. Maar ik moet me wel blijven verantwoorden dat ik niet weet zij bij ons kwamen doen”, sprak Nick Leemans tijdens het proces.

Een antwoord krijgen op de waaromvraag is volgens de advocaat van de kippenboer belangrijker dan het krijgen van een schadevergoeding. Maar van de beklaagden zullen ze nooit een antwoord krijgen op de waaromvraag. De vermeende schutters ontkennen dat ze iets met de feiten te maken hebben. Meester John Maes veegde onder meer het DNA-bewijs tegen John L. van tafel. “Er is DNA van John in de bivakmuts aangetroffen. Maar er zat ook DNA in van een andere persoon. Hij is dus niet de enige die de muts ooit heeft op gehad.” Volgens L. werd zijn bivakmuts afgepakt op het moment dat hij uit motorclub No Surrender werd gezet, en is de muts door iemand van die motorbende gebruikt bij de moordpoging.

Vonnis op 19 juni.