Meer dan honderd mensen schuiven aan voor opening Jumbo op Breebos Toon Verheijen

20 november 2019

10u42 1 Rijkevorsel Meer dan honderd mensen stonden woensdagmorgen in de vrieskou aan te schuiven om de opening om exact 8.53 uur van de nieuwe Jumbo op de site Breebos bij te wonen. Ze kregen allemaal een bloemetje aangeboden. De klanten zien het wel zitten. “Wij moesten vroeger altijd naar Baarle-Nassau rijden. Het heeft alleen maar voordelen”, klinkt het bij heel wat klanten. De lokale filiaalleiders Steven Janssen en Philip De Smet hopen op een succes. “Kwaliteit aanbieden en vooral uitpakken met onze versafdeling.”

Jumbo is aan de verovering van Vlaanderen begonnen met de opening van de tweede vestiging op korte tijd. Na Pelt was het de beurt aan Rijkevorsel, opnieuw in de grensregio dus. Meer dan honderd nieuwsgierige klanten stonden ervoor op de eerste rij. Om 8.53 uur exact, verwijzend naar de ‘zeven zekerheden’ van Jumbo. “Wij gaan altijd op woensdag winkelen. Nu er hier een Jumbo open gaat, is dat mooi meegenomen”, vertelt Karel Roefs. “De zoveelste winkel in Rijkevorsel, maar daar kunnen we als klanten alleen maar beter van worden. Wij zijn zelf wel vaste klanten van Jumbo, maar we moesten er altijd voor naar Baarle rijden. Nu zijn we er op enkele minuutjes tijd. Goed voor de portemonnee en voor het milieu.” Ook Christiane stond te popelen om binnen te gaan. “Normaal gaan wij naar Aldi of Lidl, maar Jumbo spreekt ons ook wel aan. Ze hebben héél lekkere worstenbroodjes (lacht).”

Prijzenslag

Op amper honderd meter van Jumbo zit de Nederlandse rivaal Albert Heijn en nog een beetje verderop zit Aldi. In het centrum van Rijkevorsel zit dan ook nog een Carrefour en een Lidl. Jumbo is dus de vijfde winkel en er komt nog een Okay bij in 2020. Komt er een Rijkevorselse prijzenslag ? “Wij garanderen onze klanten de laagste prijs en de beste kwaliteit”, zegt Peter Isaac, CEO van Jumbo België. “Dus ja, als de andere winkels hun prijzen verlagen dan zullen wij ook volgen. Maar we kijken ook vooral naar onszelf. We bieden hier 20.000 artikelen aan waarvan toch een 3.000 typisch Belgisch of van Belgische origine. Heel wat producten ook die jij bij de anderen niet zult vinden. Daar mikken we dus ook op.” Was Rijkevorsel een bewuste keuze ? “We willen op termijn naar honderd winkels gaan. Veel hangt af van waar er plaats is en waar het redelijk snel vooruit kan gaan op vlak van vergunningen. Daarom kwam deze site die volop in ontwikkeling is als geroepen.”

Lokaal

De filiaalleiders van de nieuwe vestiging van Jumbo zijn Philip De Smet en Steven Janssen. Ze zien het helemaal zitten. “Dit is een heel open winkel”, vertellen Steven en Philip. “Ideaal om bijvoorbeeld boven de rekken nog met boodschappen te werken naar de klanten toe. We willen vooral uitpakken met onze versafdeling. Die springt echt wel in het oog. Het vlees is ook vooral afkomstig uit België zelf. En omdat wij Vlamingen toch een beetje Bourgondiërs zijn, hebben we ook een groot aanbod bieren en wijnen. En voor de allerkleinsten is er altijd vers fruit dat ze ter plaatse mogen opeten. ” In de nieuwe winkel zijn een 70-tal personeelsleden tewerkgesteld.