Man loopt rond met fiets op rug, bedreigt man die hem aanspreekt en wordt later opgepakt in weiland Toon Verheijen

22 oktober 2019

21u57 13 Rijkevorsel De politie Noorderkempen heeft dinsdag in de late namiddag een 35-jarige Pool uit Nederland opgepakt in Rijkevorsel die rondliep met een bivakmuts én een luchtdrukpistool.

De eerste melding kwam er al in de voormiddag toen een fietser een man – met bivakmuts - zag lopen met een fiets op zijn rug in de Angelicadreef. De getuige vond dat wat vreemd en besloot daarop de man aan te spreken. Die had het daar blijkbaar niet op begrepen en bedreigde de getuige met een wapen. De getuige nam daarop de verstandige beslissing te gaan lopen en verwittigde de politie, maar die kon niemand aantreffen die aan de omschrijving voldeed.

Boswachter

Tot de politie in de late namiddag opnieuw telefoon kreeg van een verdachte man, volledig in het zwart gekleed. Het was een boswachter die de verdachte in een weiland had zien lopen aan de Brechtsedreef en de politie verwittigde. Opnieuw gingen enkele patrouilleploegen ter plaatse en toen konden ze de man wel aantreffen. Hij werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. De politie vond later na een controle van de omgeving ook de bivakmuts en het luchtdrukpistool terug. “Wat zijn bedoelingen waren, is niet meteen duidelijk”, zegt politiewoordvoerster Els Dellafaille. “Dat zal verder onderzoek aan het licht moeten brengen.” De man verschijnt woensdag voor de onderzoeksrechter.