Man (26) belandt met quad in kanaal Jef Van Nooten

12 oktober 2020

13u08 2 Rijkevorsel Een 26-jarige man uit Rijkevorsel is zaterdag met zijn quad in het kanaal Dessel-Schoten beland.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond 8 uur ter hoogte van de Looiweg in Rijkevorsel. De bestuurder van de quad verloor de controle over het voertuig en reed met de quad in het water. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen. De quad zonk naar de bodem van het kanaal.