Leerlingen van De Wegwijzer maken originele fluo-outfits Toon Verheijen

21 februari 2020

De GLS De Wegwijzer organiseerde vrijdag voor de tweede keer een grote fluodag. De school wil met het initiatief de leerlingen nog eens sensibiliseren om altijd zichtbaar te zijn in het verkeer. “In het kader van duurzaamheid en solidariteit deed de school enkele weken geleden een oproep bij de ouders en via de Facebookpagina om de leerlingen afgedankt fluomateriaal te laten verzamelen”, klinkt het op de school. “Daar werd veel gevolg aan gegeven en met dit materiaal gingen de klassen aan de slag om hun eigen outfits in elkaar te knutselen. Op die manier moesten de ouders niet naar de winkel om extra inkopen te doen voor de Fluodag. Het doel van De Wegwijzer is dat alle kinderen kunnen meedoen en dat die ongebruikte of versleten hesjes een nieuw bestaan kunnen krijgen.”