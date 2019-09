Leerlingen Sint-Luciaschool krijgen ballen in allerlei formaten als cadeautje van de ouderraad Toon Verheijen

02 september 2019

12u23 5

De leerlingen van de Sint-Luciaschool brachten de eerste schooluren niet door op de schoolbanken. Toen ze aankwamen op school zagen ze op het podium allemaal bakken staan met daarrond een rood lint en een brief met het geheimzinnige opschrift ‘kom om 9.45 uur terug’. Dan hing er aan elke bak een envelop met een uitdaging waarvoor de leerlingen dan vijftien minuten de tijd kregen. Het ging onder meer om het maken van een menselijke piramide maken, woordzoeker snel oplossen of een gedichtje leren. Brachten ze deze als een echte, hechte klas tot een goed einde, verdienen ze de bak. In de bakken zaten ballen in allerlei formaten waarmee ze tijdens de speeltijden kunnen spelen. De ballen zijn een geschenk van de ouderraad.