Leerlingen Het Kompas planten struiken op Poelberg Toon Verheijen

28 november 2019

14u40 0 Rijkevorsel De medewerkers van de groendienst van de gemeente en 34 leerlingen uit het derde leerjaar van Het Kompas trotseerden donderdag het gure weer om struiken te komen aanplanten op de Poelberg. De houtkant moet voor extra groen zorgen.

Op de Poelberg staat al het geboortebos, is een bijenhotel geplaatst en ligt ook een speelpleintje. Om in de toekomst nog meer bijen en vogels aan te trekken, plantten de kinderen samen met de groendienst een 150-tal struiken aan op een stuk van zo'n 150 vierkante meter. Het gaat om tier, hazelaar, wilde liguster, spork en hondsroos.

De leerlingen van juf Liesbeth en juf Brigitte hebben er de voorbije weken ook al veel over geleerd op school. “We willen de site vooral vergroenen", vertellen schepenen Karl Geens en Bert Van Genechten (N-VA). “En in de lente en de zomer hopen we dat de nieuwe houtkant voor wat extra kleur zorgt voor de vele wandelaars en fietsers.”