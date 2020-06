La Terrazza 2310: uitgebreide terrassen op dorpsplein, invalswegen en langs de Vaart Toon Verheijen

17 juni 2020

18u39 2 Rijkevorsel Het lokaal bestuur van Rijkevorsel en de uitbaters van de horecazaken slaan de handen in elkaar en nodigen deze zomer iedereen uit op La Terrazza 2310.

Horecazaken hebben het de voorbije maanden moeilijk gehad door de sluiting tijdens de coronacrisis en de gemeente wil hen ondersteunen om er zo goed als mogelijk toch een topzomer van te maken. Vanaf 2 juli tot 23 augustus wordt Rijkevorsel ondergedompeld in La Terrazza 2310. “Verspreid over ons hele dorp zullen er dan vanaf donderdag 12 uur tot zondagnacht 1 uur uitgebreide terrassen geplaatst mogen worden om samen eens gezellig te borrelen”, zegt schepen Nathalie Cuylaerts (N-VA). “We doen dat op het dorpsplein in Rijkevorsel, maar ook langs de vaart in Sint-Jozef en op een aantal invalswegen. We hopen dat de horeca-uitbaters hun geleden verliezen hiermee een klein beetje kunnen goedmaken, maar ook dat inwoners die thuis blijven deze vakantie op een veilige manier kunnen genieten van een zalig terrasje in ons dorp.”

Veiligheidsnormen

Uiteraard zullen er op en rond de terrassen wel de nodige veiligheidsmaatregelen geleden. “We zullen ruime fietsenstallingen voorzien zodat de doorgangen altijd vrij blijven”, zegt Nathalie Cuylaerts. “Je moet aan de ingang van het terras wachten tot je een plaats toegewezen krijgt. Er kunnen maximaal tien personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten moeten worden gerespecteerd. De tafels zullen ook zo opgesteld staan dat er tussen mensen altijd anderhalve meter afstand is. De tafels mogen niet verplaatst worden. Je moet als klant ook blijven zitten. Staand consumeren is niet toegelaten. We hopen ook dat iedereen het rustig gaat houden en de rust van de omwonenden respecteert.”