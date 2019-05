Korfbalclub Rijko en KFC Zwarte Leeuw leggen samen drie kunstgrasvelden aan Toon Verheijen

27 mei 2019

13u15 0 Rijkevorsel Korfbalclub Rijko en voetbalclub KFC Zwarte Leeuw slaanden de handen in elkaar en gaan samen drie kunstgrasvelden aanleggen in de sport- en recreatiezone Sonsheide. De werken gaan volgende week al van start zodat de velden tegen de zomer in gebruik genomen kunnen worden.

De korfbalclub Rijko telt 345 leden en is daarmee zelfs een van de grootste korfbalverenigingen in België. Het succes zorgt ervoor dat de club nood heeft aan extra velden. “Maar er is niet alleen het stijgend ledenaantal”, zegt voorzitter Joris Bruyns. “Ons wisselvallig weer en de vele trainingen zorgen er ook voor dat de huidige grasterreinen het intense gebruik niet meer aankunnen. Twee jaar geleden al zijn we gestart met een crowdfunding om kunstgrasvelden aan te leggen. We zijn blij dat we het nu samen met KFC Zwarte Leeuw kunnen doen.”

En net als Rijko, kijken ze ook bij KFC Zwarte Leeuw uit naar de nieuwe velden. Zij stapten graag mee in het project. “Onze trainingsvelden verkeren ook niet meer in echt goede staat door het veelvuldig gebruik én het weer”, zegt Luc Sysmans van Zwarte Leeuw. “Tijdens de wintermaanden moesten we zelfs dikwijls trainingen afgelasten omdat ze niet bespeelbaar waren. Kunstgrasvelden zijn een ideale oplossing om in optimale omstandigheden te kunnen trainen.”

De twee clubs hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om zowel de praktische als de financiële zaken te regelen. “We hopen de velden deze zomer al in gebruik te nemen”, klinkt het bij de twee clubs. “Onze kalenders passen ook ideaal in elkaar om de trainingen op elkaar af te stemmen. Rijko zal de velden gebruiken van maart tot de herfstvakantie en Zwarte Leeuw tijdens de herfst en wintermaanden.”

Het gemeentebestuur is blij dat de twee clubs op zo’n manier samenwerken. “De twee clubs hebben een mooi project op poten gezet”, zegt sportschepen Nathalie Stoffelen. “Wij gaan hen ondersteunen door via een recht van opstal voor de gronden en extra verlichting.”