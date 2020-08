Kinderen in armoede mogen wens hangen in feeënboom Toon Verheijen

12 augustus 2020

09u36 0 Rijkevorsel Dit najaar zullen er op verschillende plaatsen in de gemeente ‘Feeënbomen’ geplaatst worden. Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen daar anoniem een wens voor een cadeautje (maximaal 30 euro) inhangen. Inwoners kunnen dan zo'n enveloppe eruit nemen en voor het cadeautje zorgen.

De Feeënboom is een idee van de organisatie The Good Witches. Het principe is eenvoudig. Op verschillende plaatsen in de gemeente zullen dit najaar zogenaamde feeënbomen geplaatst worden. Daarin zullen anonieme, maar wel genummerde enveloppen hangen met in elke enveloppe een wens van een kind uit een gezin in armoede. Iedereen die wil kan dan zo'n enveloppe uit de boom nemen en de wens van het kind in vervulling doen gaan. “We vonden het wel een mooi idee en zeker in deze tijd van corona", vertellen schepen Bert Vangenechten en Nathalie Cuylaerts (beiden N-VA). “Covid-19 beheerst al ons leven en zeker in gezinnen in armoede zal dat nog meer het geval zijn. Daarom leek dit ons wel iets goed om er mee voor te zorgen dat ze een beetje uit hun sociaal isolement geraken.”

Respons

De kinderen uit gezinnen in armoede, van 0 tot 15 jaar, krijgen elk de kans om een of meerdere cadeautjes te kiezen met een maximum bedrag van 30 euro. “We hopen op veel respons zodat we bij de kinderen een brede glimlach op hun gezicht kunnen toveren.” De gezinnen die in aanmerking komen, zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden.