Kinderen en senioren ravotten samen op buitenspeeldag Toon Verheijen

18 september 2019

16u47 2

De gemeente Rijkevorsel organiseert zoals elk jaar naast de traditionele buitenspeeldag ook een buitengewone buitenspeeldag. De locatie van dit jaar was ietwat ongewoon, want die werd georganiseerd in de tuin van het Woonzorgcentrum Prinsenhof. De tuin werd voor een keer vol gezet met twee springkastelen, ballen, hockeymateriaal, een biljart, kubb, een ballenkraam en nog van alles. Voor de ouderen was er een levensgrote Rumikubb, ee kegelspel en grote elastieken. “De keuze voor het Prinsenhof heeft onder meer te maken met het feit dat de bewoners er vaak plezier in hebben wanneer de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang langskomen”, zegt schepen Nathalie Cuylaerts (N-VA). “We gaan dit in de toekomst blijven doen afwisselend in Woonzorgcentrum Prinsenhof en Woonzorgcentrum Den Brem.”