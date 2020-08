Kievitsheide verboden terrein voor niet-inwoners van Rijkevorsel: “Laatste tijd te veel overlast door mensen die van het Antwerpse komen” Toon Verheijen

12 augustus 2020

14u13 8 Rijkevorsel Verbouwereerd keerde burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) maandagmorgen terug van haar ochtendloop toen ze had gezien dat in het Gemeentebos Kievitsheide vuurtjes waren gestookt en kilo’s afval waren achtergelaten. Uit controles afgelopen weekend bleek dan weer het merendeel niét afkomstig te zijn van Rijkevorsel of omliggende gemeenten, maar van het Antwerpen. “En ze droegen dan ook nog eens geen mondmasker. Dan kook ik”, aldus Cuylaerts. Er komt ook een expliciet zwemverbod.

Haar reactie op sociale media loog er maandag niet om. “Is het nu duidelijk waarom wij strengere controles vragen. Er is gewoon geen respect voor de pareltjes die de natuur ons biedt. Er zijn zelfs sporen van brandjes. Dat is gewoon dom en gevaarlijk. Het afval wordt er gewoon achtergelaten en ik vind dat redelijk onbeschoft. En voor wie het trouwens nog niet wist: in de kleiputten mag je ook niet zwemmen want dat is gevaarlijk.” Een en ander heeft nu tot gevolg dat Dorien Cuylaerts met onmiddellijke ingang een plaatsverbod oplegd aan iedereen die niet van Rijkevorsel is. Er komt ook een uitdrukkelijk zwem- en vuurverbod.

Controles

Dorien Cuylaerts beseft dat de maatregel niet meteen populair zal zijn, maar ze vond dat ze als burgemeester maatregelen moest nemen. “Onze politie heeft afgelopen weekend controles gedaan en zo'n 90 procent van de aanwezigen was niet van Rijkevorsel en ook niet van bijvoorbeeld Beerse dat er vlak naast ligt”, zegt Cuylaerts. “Neen ze kwamen van Aartselaar, Niel, Temse of Wilrijk om maar enkele gemeenten te noemen. Pal uit de rode zone dus en dan nog zonder mondmasker hier komen rondlopen. Dan kookt mijn bloed. We weten dat we hiermee misschien ook mensen treffen die het wel serieus nemen, maar we moeten iets doen.”

Overtredingen

Dorien Cuylaerts heeft ergens wel begrip dat er verkoeling wordt gezocht onder meer in Kievitsheide. “Heel begrijpelijk, maar jammer genoeg heeft het bestuur en de politie ter plaatse tal van inbreuken vastgesteld. Dit gaat van samenscholingen, schendingen van het zwemverbod, het achterlaten van zwerfvuil en sluikstort, tot het maken van vuurtjes. Dat brengt de openbare veiligheid en gezondheid in het gedrang, zeker met de maatregelen die momenteel van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom dus het plaatsverbod. Dit verbod geldt voor alle personen die niet in Rijkevorsel wonen en gaat onmiddellijk in.” Daarnaast wordt het bestaande zwemverbod in het gebied Gemeentebos Kievitsheide uitdrukkelijke bekrachtigd. Ook is er sinds 7 augustus een algemeen rook- en vuurverbod van kracht, opgelegd door de Gouverneur van de provincie Antwerpen. Personen die een inbreuk plegen op deze politieverordening riskeren een fikse GAS-boete tot 350 euro.