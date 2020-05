Kempense betonbedrijven Ebema en Eurodal gaan nauw samenwerken Jurgen Geyselings

13 mei 2020

20u00 1 Rijkevorsel Ebema uit Rijkevorsel gaat in de toekomst nauw samenwerken met Eurodal uit Grobbendonk. De betonbedrijven hebben samen ruim 250 medewerkers.

Ebema, fabrikant van hoogwaardige betonoplossingen met vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel, neemt een strategische participatie in Eurodal uit Grobbendonk. Eurodal is actief in de openbare markt, de projectmarkt en de particuliere markt, voornamelijk met de productie en plaatsing van kwalitatieve vloerplaten in beton. Daarnaast innoveren ze met oplossingen voor waterbeheer als Hydrops en Vélonet.

Ebema en Eurodal kiezen voor deze integratie om de marktpositie van beide bedrijven te versterken, met als belangrijkste doel dat de klanten er beter van worden. De samenwerking is 100% Belgisch en 200% familiaal, met ruim 250 medewerkers.

Grote stappen zetten

“Voor Ebema zijn de Eurodal-producten de perfecte aanvulling op het gamma. De strategische ligging van Eurodal dichtbij Antwerpen en tussen de Ebema-vestigingen in Rijkevorsel en Zutendaal is een pluspunt”, stelt Ludo Panis, gedelegeerd bestuurder van Ebema. “Daarom zijn we zeer tevreden dat de zaakvoerders van Eurodal zelf met het voorstel kwamen om actief te blijven in het bedrijf. We denken dat we veel van elkaar kunnen leren en hebben de ambitie om samen nog grote stappen te zetten.”

Eigenaren van Eurodal Philippe Segers, Patrick Bynens en Gerald Van Doren over de participatie: “Wij hebben het gevoel dat met deze integratie van twee mooie familiebedrijven ons kind de juiste (adoptie)ouders gevonden heeft. In deze samenwerking kunnen we genieten van een grotere marktkennis en een breder productgamma om de groei te versterken.”

Compleet gamma

Ebema-CEO’s Sonja Kuypers en Bart Van Winkel: “Eurodal werkt met een efficiënt productieapparaat complementair aan dat van Ebema. Samen zullen we een zeer compleet gamma aan grootformaattegels en vloerplaten aanbieden. ”