Jumbo opent op 20 november de deuren Toon Verheijen

12 november 2019

14u18 0 Rijkevorsel De Nederlandse warenhuisketen Jumbo opent volgende week woensdag, 20 november, de deuren op de site in Breebos.

Dat is twee weken nadat de eerste vestiging ooit van Jumbo in ons land in Pelt open ging. Eerder dit jaar opende het ook al een hoofdkantoor in Brasschaat. Jumbo wil in 2020 nog een vijftiental winkels openen in heel Vlaanderen en dat aantal zou moeten uitgroeien tot honderd over enkele jaren. In de winkel in Rijkevorsel zouden zo’n 70 personeelsleden tewerkgesteld worden.

Op de site van het winkelcentrum Breebos opende enkele maanden geleden ook al een vestiging van de andere Nederlandse keten Albert Heijn. Op diezelfde site is ook al een Aldi gevestigd. Daarnaast zijn er in het centrum van Rijkevorsel ook nog een Carrefour en een Lidl en plant de Colruytgroep in 2020 ook nog een Okay-supermarkt.

Ondertussen gaan ook de afbraakwerken van de oude gebouwen op Breebos verder.