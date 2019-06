Jumbo én Albert Heijn nemen intrek op Breebos Na Aldi, Carrefour, Lidl en Spar Toon Verheijen

13 juni 2019

12u56 0 Rijkevorsel Het winkelcentrum Breebos maakt zich op voor de ‘clash der Nederlandse winkelketens’. Jumbo maakte eerder al bekend dat ze naar Rijkevorsel komt, maar nu heeft ook de Nederlandse winkelketen Albert Heijn de plannen bekendgemaakt. Die laatste opent al op 10 juli haar winkel. Jumbo volgt vermoedelijk in het najaar.

Op de site van Breebos zijn momenteel volop afbraak- en nieuwbouwwerken aan de gang. De oudste gebouwen van het winkelcentrum zijn bijna allemaal gesloopt en maken plaats voor een nieuwbouw. Ook de krantenwinkel aan het tankstation midden op de parking verdwijnt en krijgt een plaats in het nieuwe gebouw. Stilaan geraken alle namen bekend van de handelszaken die naar de site Breebos komen naast de al bestaande zaken als Aldi, Action, Bel & Bo, Zeeman en doe-het-zelfzaak Hubo. Daarnaast komen ook nog Standaard Boekhandel, Hans Anders, schoenenwinkel Chaussea en Fashion Factory uit Merksplas naar de site. Twee andere units wachten nog op een invulling.

Albert Heijn

Maar het meest opvallende is de komst van Jumbo én Albert Heijn naar de site Breebos op amper honderd meter afstand van elkaar. Albert Heijn is de eerste die de deuren opent. Dat zal vermoedelijk op 10 juli het geval zijn. Franchiesenemers zijn Marco en Nathalie Van Ende.

“In totaal zullen zo’n veertig mensen in onze winkel aan de slag gaan”, klinkt het bij Albert Heijn. “We zoeken daarvoor nog altijd mensen. We pakken in onze winkel ook uit met een extra grote versafdeling. Het is nog maar de tweede winkel met zo’n extra grote versafdeling. We trekken dat gegeven door in zowel de afdeling groenten, fruit, bloemen en planten als de bakkerij, in de markthal (ontbijt, lunch of borrel) en op de afdeling verse maaltijden en salades.”

Jumbo

Wanneer Jumbo precies de deuren zal openen, is nog niet bekend maar dat zal vermoedelijk in het laatste kwartaal van dit jaar zijn. Op de website van Jumbo staan nog altijd een tiental vacatures voor de nieuwe vestiging.

De komst van de twee Nederlandse winkelketens, betekent dat het aantal supermarkten in Rijkevorsel in stijgende lijn is. De Carrefour in Sint-Jozef sloot de deuren, maar er is nog altijd een grote Carrefour in het centrum. Ook Lidl heeft een vestiging aan Drijhoek en eveneens op de site Breebos is al een warenhuis van Aldi gevestigd. In het centrum is ook een kleine Spar gevestigd aan de Hoogstraatsesteenweg. Daarnaast heeft ook de Colruytgroep plannen om tegen 2020 een vestiging te openen van OKAY aan de Oostmalsesteenweg.