Jongetje houdt blijvende letsels over aan shakenbabysyndroom: onthaalmoeder riskeert jaar cel maar werd nooit geschorst Jef Van Nooten

28 januari 2020

13u28 16 Rijkevorsel Een 45-jarige onthaalmoeder uit Rijkevorsel riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een baby van bijna 7 maanden. Het jongetje houdt blijvende letsels over aan het shakenbabysyndroom. De onthaalmoeder is nog altijd aan de slag en roept haar onschuld uit. “Ze werd nooit geschorst. Omdat er geen enkel materieel bewijs is”, zegt haar advocate.

Het openbaar ministerie en de ouders van de kleine L. zijn er rotsvast van overtuigd: het jongetje werd op 10 november 2015 zwaar door elkaar geschud door zijn onthaalmoeder, een 45-jarige vrouw uit Rijkevorsel. De baby was op dat moment 7 maanden oud. “Zijn mama had de jongen ’s morgens om 7.30 uur gezond en wel afgezet, voordat ze naar haar werk bij Janssen Pharmaceutica reed”, blikt de advocate van L.’s ouders terug op de bewuste dag. “Om 10.45 uur kreeg ze telefoon dat er iets serieus mis was. De jongen moest overgeven, had ogen vol bloed en verloor het bewustzijn. Hij is in het ziekenhuis opgenomen met een hersenbloeding en een netvliesbloeding, de symptomen van het shakenbabysyndroom.”

De onthaalmoeder ontkende in alle toonaarden en kaartte aan dat het kind mogelijk thuis al door elkaar was geschud. “Maar L. was nog geen zeven maanden. De spieren in de hals zijn dan nog niet gevormd en de hersenen zitten nog niet vast. Volgens deskundigen komen de symptomen dan onmiddellijk na het schudden.”

Polygraaftest

Zowel de mama van L. als de onthaalmoeder werden aan een polygraaftest onderworpen. De mama kon op geen enkele leugen betrapt worden, de onthaalmoeder drie keer. “Enkele maanden voordien, zowel in augustus als september, hadden de ouders bij het afhalen al blauwe plekjes opgemerkt onder de ogen van hun zoontje”, zegt openbaar aanklager Bo Piedfort. “Dat was volgens de onthaalmoeder te wijten aan de val van een speelgoedje op zijn gezicht.

Nog volgens de aanklager is er geen enkele medische verklaring voor het shaken baby syndroom bij baby L. “De verwondingen moeten bewust zijn toegebracht. In 92 procent van de gevallen treden de symptomen van shakenbabysyndroom onmiddellijk op. Volgens deskundigen wijst niks er op dat L. onder die minderheid van 8 procent viel.”

Volgens de ouders werd hun zoontje door elkaar geschud omdat de onthaalmoeder en haar echtgenoot het ‘gebleit’ van L. beu waren.

Ze werkt nog altijd als onthaalmoeder. Alle andere ouders behielden het vertrouwen in haar Advocate van de onthaalmoeder

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 1 jaar. De onthaalmoeder zelf gaat resoluut voor de vrijspraak. “Ze is een onthaalmoeder met een onberispelijke staat van dienst. Ze blijft ontkennen dat ze L. door elkaar geschud heeft of hardhandig neergelegd. In heel het strafdossier zit geen enkel materieel bewijselement voor de opzettelijke slagen en verwondingen”, zegt meester Karen Verhuizen.

De advocate wijst er voorts op dat het hoofd van L. groter was dan bij een gemiddeld kind. Dat zou volgens de verdediging spontane bloedingen veroorzaken. “Maar intussen is heel dit onderzoek wel afschuwelijk voor de reputatie van mijn cliënte. Het is een hel geweest voor heel haar gezin. Zelfs haar kinderen zijn verhoord door de politie. Gelukkig wordt ze nog altijd gesteund door de Landelijke Kinderopvang. Ze is nooit geschorst geweest en is nog altijd onthaalmoeder. Geen enkel ander kind is vertrokken nadat dit met L. gebeurde. Alle ouders behielden het vertrouwen in haar.”

Foutenmarge

En hoe verklaart de advocate dan de drie leugenachtige antwoorden tijdens de test met de leugendetector? “Een polygraaftest heeft altijd een foutenmarge en de test is pas drie jaar na datum afgenomen.”

L. is intussen 4 jaar. Hij gaat nog twee keer per week naar het revalidatiecentrum en zal er blijvende letsels aan overhouden.

Vonnis op 25 februari.