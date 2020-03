Jaan De Cordt (11) overhandigt klimaatstoel aan de gemeente: “Ik hoop dat ze bij elke beslissing even naar de stoel kijken” Toon Verheijen

04 maart 2020

10u46 0 Rijkevorsel De 11-jarige Jaan De Cordt heeft zijn klimaatstoel overhandigd aan het gemeentebestuur. De jonge kerel is de kinderklimaatambassadeur van de gemeente. Met deze stoel wil hij de beleidsmakers eraan herinneren dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren.

Jaan heeft de afgelopen maanden samen met leeftijdsgenoten van de andere Kempense gemeenten deelgenomen aan de Kempense kinderklimaattops. Onder begeleiding van Good Planet Belgium dachten ze na over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Daarnaast versierden de kinderen een toekomststoel, waarmee ze de gemeenten willen aanmoedigen om klimaatvriendelijke beslissingen te nemen. De stoel van Jaan zal een prominente plaats krijgen in het gemeentehuis. “Ik hoop echt dat de gemeenteraadsleden bij elke beslissing die ze nemen even naar de stoel kijken en dan nadenken of hun beslissing wel goed is voor het klimaat”, vertelt Jaan. “Ik probeer zelf ook veel dingen zelf te doen zoals herbruikbare potjes voor mijn boterhammen, geen ritjes voor het drinken, dikwijls met de fiets naar school gaan en mijn ouders kopen ook af en toe tweedehandskledij.”

Initiatieven

De gemeente zelf gaat ook al enkele initiatieven nemen. Zo zal de oude openbare verlichting tegen 2030 volledig vervangen door LED-verlichting, wordt de vergroening van het wagenpark verdergezet en neemt Rijkevorsel deel aan de 1001-bomencampage waarbij het de bedoeling is dat elk gezin dit jaar gratis een boom naar keuze kan bestellen bij de gemeente.

