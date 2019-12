IOK lanceert papieren zak voor verzamelen gft-afval Toon Verheijen

27 december 2019

15u02 1 Rijkevorsel Intercommunale IOK lanceert in januari een papieren zak waarin gemakkelijker gft verzameld kan worden.

Het gaat om een biologisch afbreekbare zak van 10 liter die daardoor ideaal is om te gebruiken in de keukenemmers. Die blijven daardoor proper net als de groene container zelf. Daarnaast is de zak ook ideaal voor de nieuwe vergistingsinstallatie in Beerse. De zak bestaat immers voor 90 procent uit cellulose en dat is een ideale grondstof voor de productie van groen gas. De papieren versie komt in de plaats van de huidige bio-afbreekbare zakken. Uiteraard mag je de bio-afbreekbare zakken die je nog hebt, gebruiken tot ze op zijn. Vanaf januari 2020 zijn de papieren zakken te koop bij de onthaalbalie in het gemeentehuis of op het recyclagepark. De zakken zitten verpakt in een pakket van 80 stuks en kosten 6 euro per pakket.

Nieuwe regels

Sinds januari 2019 zijn de sorteerregels voor gft veranderd: etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas … mogen voortaan in het gft gedeponeerd worden. Deze nieuwe sorteerregels vind je terug op de nieuwe papieren zak.