Honderden kinderen leven zich uit op attractiedag Toon Verheijen

23 augustus 2019

17u48 0

Zo’n 350 kinderen hebben de stilaan voorbije zomervakantie in stijl afgesloten. Ze kwamen zich heel de dag uitleven op de attractiedag aan het Sportcentrum De Valk. Er stonden niet minder dan vijftig attracties waarop de kinderen zich konden uitleven zoals diverse springkastelen, een ballenbad, een stokvangspel, een schietkraam en quads. Ze konden er ook proeven van het Rijkevorselse verenigingsleven aan de hand van initiatielessen korfbal, turnen met turnkring ‘Lenig en gezwind’, sporten met de vereniging ‘Sport for fun’ en boogschieten. Ook de plaatselijke muziekmaatschappijen en de brandweer zorgden mee voor de nodige animo. In de namiddag zorgde Jens de Matroos die met zijn gevarieerde goochelshow voor spektakel en lachende gezichtjes. Na afloop van de show mochten alle kinderen hun ballon oplaten voor de jaarlijkse ballonwedstrijd.