Het Kompas start met originele typoefeningen voor leerlingen van het vierde leerjaar Toon Verheijen

25 april 2020

15u20 0 Rijkevorsel Basisschool Het Kompas heeft van de coronacrisis gebruik gemaakt om de leerlingen van het vierde leerjaar op een andere manier typlessen aan te bieden.

“Wij proberen al een tijdje en steeds meer ICT te integreren in onze lessen”, zegt Hilde Dockx van Het Kompas. “Zo werken we al met iPads en Chromebooks. Nu zijn we ook gestart met gratis typlessen voor het voor het vierde leerjaar. Het staat niet in de eindtermen, maar het is wel iets extra dat ze kunnen meenemen.” Het zijn ook andere oefeneningen dan de traditionele kkk, jjj en fff oefeningen. “Door middel van spelletjes, beelden, kleuren leren ze in een mum van tijd hun vingers op de juiste plaats te zetten en kunnen ze typen terwijl ze alleen hun scherm volgen. Deze speelse methode werkt enorm motiverend en ontspannend”, zegt Hilde nog. “Normaal zouden de lessen doorgaan tijdens de lesuren op school, maar wegens de Covid-19 maatregelen, worden de lessen nu in een online traject aangeboden. Het is de bedoeling dat we dit aanbod elk schooljaar hernemen voor het 4de leerjaar. De ouders zijn alvast super tevreden dat de school dit kostenplaatje op zich neemt.”