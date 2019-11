Halloween in het echt: vrouw die sigaretje rookt in tuin wordt aangevallen door doodsmasker met groot mes Jef Van Nooten

05 november 2019

12u48 0 Rijkevorsel Een jonge vrouw uit Rijkevorsel dacht in de nacht van 8 september even een sigaretje te roken in haar tuin. Wat volgde was urenlange horror. Ze werd aangevallen door een gewapende man met een doodsmasker. De man duwde de vrouw naar binnen. Hij sloeg haar en dreigde het slachtoffer te vermoorden met een groot koksmes. De 25-jarige man uit Brecht riskeert een gevangenisstraf van 4 jaar.

“Het leek wel Halloween, maar dan in volle zomer”, begon meester Wouter Luyckx zijn betoog. Hij is de raadsman van E.W., een jonge vrouw uit Rijkevorsel. De vrouw wilde op 8 september om 1 uur ’s nachts een sigaretje gaan roken in haar tuin. Niet veel later sprong een man over haar tuinmuur. Gemaskerd met een doodskop en gewapend met een groot koksmes. “De man heeft haar naar binnen geduwd. Wat volgde was een ware marteling van 2,5 uur waarbij mijn cliënten doodsangsten heeft uitgestaan. Ze begint nog altijd te bibberen wanneer ze er aan terug denkt”, zegt Wouter Luyckx.

Ex-vriend

Ook tijdens het proces kon het slachtoffer haar emoties niet bedwingen. Ze zat te beven op haar bank toen de aanklager schetste wat ze op 8 september heeft gemaakt. “De dader droeg een masker met een doodskop. Maar door zijn gedrag en gestalte wist het slachtoffer al snel dat het haar ex-vriend was. Hij sloeg de vrouw en bedreigde haar door langzaam met het koksmes langs haar keel te gaan”, zegt aanklager Ellen Van Loy. “

Nu is het gedaan. Als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben. Beklaagde M.S. tijdens de gruwel

Het slachtoffer probeerde op haar ex-vriend in te praten. Hij snauwde haar toe dat ze haar mond moest houden. “Nu is het gedaan. Als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben”, voegde hij er aan toe terwijl hij het mes tegen haar hartstreek hield. Even later deed hij alsof hij haar vingers zou afsnijden. “De vrouw vreesde de hele tijd voor haar leven. Op een bepaald moment slaagde ze er in om naar de badkamer te vluchten en zichzelf daar op te sluiten. Maar met geweld kreeg hij de deur open om haar weer vast te pakken.”

Golfclub

De 25-jarige M.S. uit Brecht verplichtte de vrouw ook om zijn telefoonnummer te deblokkeren in haar gsm. Zodat hij haar terug zou kunnen bereiken. Nadien verliet hij de woning. Uit schrik dat hij zou terugkomen, barricadeerde het slachtoffer alle ramen en deuren met meubels. Bang en gewond wachtte ze daarna de komst van de politie af. Op 10 september kon M.S. gearresteerd worden. Behalve het doodsmasker en het koksmes lagen ook een golfclub, een vouwmes en een stroomstootwapen in zijn auto. “De feiten zijn zeer ernstig. Ondanks zijn blanco strafblad vorder ik een gevangenisstraf van 4 jaar”, besloot de aanklager.

De twintiger uit Brecht ontkende lange tijd dat hij die nacht bij zijn ex-vriendin was geweest. Tegenover de rechter gaf hij dinsdagochtend de feiten wel toe. “Het mes had ik bij om haar schrik aan te jagen. Maar ik heb nooit de intentie gehad om haar daar mee te verwonden. Intussen besef ik dat dit een grote impact heeft gehad op haar”, aldus M.S.

Rust

Behalve een celstraf en een boete, dreigt de man ook een schadevergoeding van 2.500 euro te moeten betalen aan het slachtoffer. Enkele dagen geleden vluchtte de vrouw nog een pizzeria binnen omdat ze achtervolgd werd door familie van haar ex-vriend. Zij geven haar de schuld van zijn arrestatie. “Ik vrees nog altijd voor mijn leven. Ik wil nu eindelijk rust. Met rust gelaten worden door hem èn door zijn familie”, vertelde de vrouw aan de rechtbank.

Het vonnis volgt op 19 november.