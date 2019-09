Groen licht voor ruilverkaveling Toon Verheijen

13 september 2019

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard. Daardoor kunnen de plannen op het grondgebied van Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas nu ook effectief uitgevoerd worden. Ruilverkaveling is een instrument om in een landelijk gebied landbouw en natuur hand in hand te laten gaan. Door gronden te ruilen, kunnen in de valleien van de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse Beek, natuurzones aangelegd worden. Er zullen ook wegen heraangelegd worden. Het kostenplaatje bedraagt net geen 17 miljoen euro. Het gaat om een gebied van 2.495 euro. De eerste werken starten in 2022 en zullen vijf tot zes jaar duren.