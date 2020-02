Gratis kermisjetons voor wie met fiets naar school komt Jef Van Nooten

27 februari 2020

13u03 5 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel pakt uit met een opvallende stunt om haar inwoners meer te laten bewegen. Kinderen die de komende maanden te voet of met de fiets naar school komen, krijgen gratis jetons voor de twee kermissen in het dorp. “Kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen nog extra jetons verdienen.”

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel hecht veel belang aan de fysieke gezondheid van haar inwoners. De gemeente wil haar inwoners meer laten bewegen. Ze lanceert daarvoor een kermisactie, waarbij kinderen kermismunten kunnen verzamelen door met de fiets of te voet naar school te gaan of deel te nemen aan acties van de scholen. “Er zijn al heel wat kinderen in Rijkevorsel die met de fiets of te voet naar school gaan. Toch wil het lokaal bestuur ook de andere kinderen en hun ouders aanmoedigen om hun tocht naar school al fietsend of stappend te ondernemen”, zeggen schepen van Mobiliteit Karl Geens en schepen van Jeugd Nathalie Cuylaerts. “Om dit te bereiken zet het bestuur in samenwerking met de scholen een kermisactie op waarbij de Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar (kleuters en lagere schoolkinderen) stempels kunnen verdienen door met de fiets of te voet naar school te gaan of door mee te doen aan diverse beweeginitiatieven van de scholen.”

Stempels

De actie start na de krokusvakantie en loopt tot en met het einde van het schooljaar. De stempels die kinderen op deze manier verzamelen, kunnen tussen 15 juni en 15 juli worden ingeruild tegen kermisjetons ter waarde van 5 euro. “De kinderen kunnen de munten gebruiken tijdens de kermis in Sint-Jozef (het laatste weekend van juli) en in het centrum van Rijkevorsel (het laatste weekend van augustus).”

Bibliotheek

Ook kinderen uit Rijkevorsel die in een andere gemeente naar school gaan, kunnen deelnemen aan de actie. “Kinderen die niet in Rijkevorsel op school zitten en kinderen die niet in de mogelijkheid zijn om met de fiets of te voet naar school te komen, krijgen uiteraard ook de kans om deel te nemen. Zij kunnen stempels verdienen door - samen met mama of papa - een bezoek te brengen aan de bibliotheek of aan het recyclagepark.”

Financieel moeilijk

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel doet bovendien een extra inspanning voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zij kunnen extra kermismunten bekomen. “Om ook de kinderen uit gezinnen met minder financiële middelen de kans te geven om naar de kermis te gaan, zal hun volle stempelkaart meer waard zijn, 15 euro in plaats van 5 euro”, zegt schepen van Sociale Zaken Bert Vangenechten. “Het gaat hier over de kinderen die reeds onderwijscheques van het lokaal bestuur ontvangen of recht hebben op een cadeaupakket van Feestvarken vzw.”

Ouders of voogden die vermoeden dat hun kind ook recht heeft op extra kermismunten, kunnen hiervoor contact opnemen met de sociale dienst.