Gezocht: vrijwilligers om padden, kikkers en salamanders veilige oversteek te bezorgen Toon Verheijen

07 januari 2020

12u28 0 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel is op zoek naar vrijwilligers om tussen half februari en begin april de paddenoversteek op Koekhoven ter hoogte van Dijkbeemd mee in goede banen te leiden. Vorig jaar werd op die plaats een massale oversteek vastgesteld.

De paddentrek is een jaarlijks weerkerend fenomeen in Vlaanderen. De dieren trekken er na hun winterrust op uit en gaan op zoek naar water om hun eieren te leggen. Vaak moeten ze daarvoor (drukke) wegen oversteken en elk jaar opnieuw zorgt dat voor veel (platgereden) slachtoffers onder de padden, kikkers en salamanders.

“Enkele inwoners van Koekhoven stelden vorig jaar vast dat er ter hoogte van Dijkbeemd heel wat kikkders, padden en salamanders probeerden over te steken”, klinkt het bij schepen van milieu Bob Van den Eijnden (CD&V) en schepen van dierenwelzijn Nathalie Stoffelen (N-VA). “We willen dat dit jaar beter aanpakken en plannen daarom een overzetactie. Wij zullen als gemeente een afsluiting voorzien en ingegraven emmers. Die zorgen ervoor dat de dieren niet zomaar de weg kunnen oversteken. We zijn echter nog wel op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere keren ’s morgens de padden uit de emmers willen halen om ze veilig aan de overkant van de weg af te zetten bij de vijver.”

Infoavond

Vrijwilligers kunnen zich aanbieden via milieudienst@rijkevorsel.be. De oversteek is voorzien tussen 17 februari en 1 april. Op 10 februari is er een informatieavond voorzien om 19.30 uur.