Gemeente wil tegen 2021 projectontwikkelaar aanduiden voor site steenbakkerij SAS Toon Verheijen

06 februari 2020

21u09 0 Rijkevorsel De gemeente gaat een nieuwe poging wagen om een privépartner te vinden voor de ontwikkeling van de voormalige steenbakkerijsite SAS in Sint-Jozef. De stedenbouwkundige voorschriften die vroeger te strikt bleken, worden een beetje versoepeld. Daarvoor loopt momenteel een openbaar onderzoek. De gemeente wil ook snel werk maken van een landschapspark op de site.

Steenbakkerij SAS werd gebouwd in 1906 en sloot definitief de deuren op het einde van de vorige eeuw. Ondertussen zijn zowat alle gebouwen gesloopt op enkele objecten na die bewaard moesten blijven. De gemeente is eigenaar van de site. Enkele jaren geleden al ging het op zoek naar een private partner om de site te herontwikkelingen tot een duurzaam en innovatief woongebied met mogelijkheden voor het verenigingsleven en kleinschalige bedrijvigheid. Drie jaar geleden werden al twee oproepen gedaan om een partner te zoeken voor de herontwikkeling. Gebrek aan interesse op de private markt bleek te wijten aan de te strikte stedenbouwkundige voorschriften in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het openbaar onderzoek loopt tot 6 maart 2020.

2021

“Er is nu wel nieuwe regelgeving, maar ook die procedure verliep ook wat trager dan verwacht”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Nu komt er echter schot in de zaak en we hopen het ruimtelijk uitvoeringsplan nog dit voorjaar te kunnen afronden. Tegelijkertijd treffen we ook al wat voorbereidingen om nog eens op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar. Dat zal echter ook nog de nodige tijd in beslag nemen. Eerst moeten de kandidaten zich aanbieden, dan moeten de geselecteerde kandidaten een ontwerp maken om daarna de beste te kiezen. Dat zal ten vroegste in 2021 zijn.”

Park

Maar dat wil niet zeggen dat er tot 2021 niets meer zal gebeuren. “We willen al werk maken van een park aan de noordzijde”, zegt Cuylaerts. “Via IOK hebben we een landschapsarchitect aangesteld die een ontwerp moeten maken voor het park achter de arcadebogen en de productiehal. We denken aan een ruw landschap met vegetatie en een inrichting die bijen- en insectenvriendelijk is. Er komt ook een bufferbekken voor regenwater.