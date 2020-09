Gemeente wil meer groen: elk gezin kan gratis boom bestellen Toon Verheijen

09 september 2020

10u21 2 Rijkevorsel Elk gezin in Rijkevorsel kan tot en met 20 oktober een gratis boom bestellen bij de gemeente.

Met het project ‘1.001 bomen’ van IOK (intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) wil de gemeente iedereen aansporen om te genieten van bomen, maar vooral ook om zelf meer bomen te planten. Elk gezin kan gratis een boom bestellen. Het gaat zowel om loof- als om fruitbomen in half- en hoogstam, maar het is ook mogelijk om enkele struiken te kiezen. Voor elke grootte van tuin is er een aanbod.

Elke inwoner van Rijkevorsel kan een gratis boom bestellen tot en met 20 oktober via www.iok.be/1001bomen. De bestelling afhalen kan op zaterdag 21 november tussen 8 en 13 uur aan de gemeentelijke werkplaats (Vijversweg 12).

Op dinsdag 15 september organiseert het lokaal bestuur een infoavond over het 1.001 bomen-project. De infovergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 20 uur. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Inschrijven kan via 03/340.00.06 of duurzaamheid@rijkevorsel.be, met vermelding van het aantal aanwezig personen.